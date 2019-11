Rapinano cassiere nel parcheggio del centro commerciale e scappano con gli incassi delle slot

Hanno atteso il dipendente deputato al ritiro del denaro nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale, lo hanno minacciato con la pistola e sono spariti con la sua auto contenente gli incassi delle slot machine appena ritirati. Il colpo è stato messo a segno al Dima Shopping Center alla Bufalotta nella mattinata di martedì 26 novembre.

Due i rapinatori all'opera. I banditi, con i volti travisati ed i caschi integrali, sono arrivati con una moto di grossa cilindrats in via Dario Niccodemi per poi scendere nei parcheggi al piano meno uno del centro commerciale del III Municipio Montesacro. Una volta arrivato l'uomo con gli incassi delle slot l'agguato.

Sorpreso dai due, uno dei quali armato di pistola, il 'cassiere' è stata rapinato delle valigette contenente il denaro appena prelevato dalle slot e dell'auto. I due banditi si sono poi dileguati con la vettura e la moto a bordo della quale erano arrivati in via Niccodemi.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Talenti insieme a quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesacro. Raccolta la testimonianza della vittima ed acquisite le immagini di videosorveglianza dalla galleria commerciale, i militari hanno cominciato da subito la ricerca dei rapinatori, al momento con esito negativo.