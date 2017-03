Lo scooter per la fuga non parte: arrestati dopo la rapina a mano armata in gioielleria

Sono stati incastrati dallo scooter che doveva servire per la fuga dopo la rapina che non si è acceso costringendoli a scappare a piedi. A finire in manette nella mattina di ieri due rapinatori, un 27enne romano ed un 54enne di Ardea, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati dai carabinieri della Tenenza di Ardea con l'accusa di rapina aggravata e ricettazione.



LA RAPINA - Nella mattinata di ieri il più giovane, con volto travisato da un casco ed armato di una pistola, ha fatto irruzione all’interno di una gioielleria di via Sassari ad Ardea, dove, sotto la minaccia di una arma, si è appropriato di tre orologi esposti, dal valore complessivo di circa 1500 euro, per poi uscire a piedi e salire a bordo di uno scooter guidato dal 54enne.

SCOOTER IN PANNE - Il complice ha tentato più volte invano di avviare il motociclo con i due che, sorpresi dall’inconveniente, si sono dati alla fuga a piedi. Nel frattempo i Carabinieri di Ardea, allertati tramite 112 dal proprietario della gioielleria, ricevuta una prima descrizione dei rapinatori, si sono messi immediatamente sulle tracce degli stessi.

FUGA A PIEDI - Nella limitrofa via Forlì i militari hanno individauto due soggetti corrispondenti alla descrizione dei rapinatori e gli hanno intimato l'alt. I due hanno provato ancora a darsi alla fuga ma, inseguiti dai Carabinieri, sono stati bloccati. Immediatamente perquisiti sono trovati ancora in possesso degli orologi. Dai primi accertamenti esperiti si è potuto inoltre appurare che il motociclo utilizzato per la rapina era stato rubato a Roma il febbraio scorso.

REFURTIVA AL GIOIELLIERE - La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al titolare della gioielleria mentre il motociclo è stato sottoposto a sequestro in attesa della restituzione al proprietario. I due arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati condotti presso le camere di sicurezza della tenenza di Ardea, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.