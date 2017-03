Rapina a mano armata in una gioielleria, arrestato 38enne

Rapina a mano armato in una gioielleria al Pinciano dove i poliziotti hanno poi arrestato un 38enne romano. Il colpo è stato tentato intorno alle 16:30 di ieri, in un negozio di oggetti preziosi in via Sardegna, a due passi da viale Vittorio Veneto. Con l'arma in pugno il malvivente ha minacciato la titolare. Datosi alla fuga l'uomo è stato poi fermato ed identificato dagli agenti del commissariato Castro Pretorio. Arrestato, dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata e ricettazione.