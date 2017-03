Cronaca Colli Aniene / Viale Ettore Franceschini, 63

Rapina in gioielleria, armati di pistola legano clienti e fuggono col bottino

Il colpo è avvenuto alle 17:20 in viale Franceschini 63. In due sono entrati nell'esercizio commerciale minacciando il titolare e tenendo in ostaggio i clienti. Sul posto la Polizia