Talenti, rapina in gioielleria: con auto ariete entrano nel negozio. Colpo da 50mila euro

Rapina con spaccata alla gioielleria Gambacurta. Un colpo da 50mila euro nella notte tra il 22 e il 23 aprile, intorno alle 3:30, nello storico esercizio commerciale di Talenti, in via Franco Sacchetti 9. Ad accorgersi del furto i gestori del negozio che, arrivati sul posto, hanno visto la serranda alzata e la loro gioielleria saccheggiata. Sul posto la Polizia che ha subito iniziato le indagini.

Furto alla gioielleria Gambacurta

Ad agire una banda di ladri esperti. Cinque o sei secondo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tutti con il volto travisato, pantaloni e giubbini uguali con copri scarpe per evitare di lasciare impronte sul pavimento. Un gruppo già collaudato. I malviventi, secondo la prima ricostruzione, hanno fatto passare, tra i maniglioni della porta principale della gioielleria, una catena per poi legarla ad un'auto, una Ford Fiesta risultata successivamente rubata a Monterotondo, e dato gas. Superato il primo ostacolo con la vettura usata come ariete hanno distrutto la serranda, sono entrati nel negozio, sfondato le vetrine e preso tutti i gioielli esposti. Quindi la fuga a bordo di una seconda auto.

La testimonianza del gioielliere

Un colpo durato circa 10 minuti come racconta a RomaToday Andrea Gambacurta, gestore dell'omonima gioielleria: "Erano esperti si è visto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra danno al negozio e merce rubata la conta si aggira sui 50mila euro. La nostra è una catena, siamo stati i primi ad avere la licenza da gioiellieri a Talenti nel 1966, nel quartiere ci conoscono tutti".

Andrea è arrabbiato ma non si perde d'animo. "L'unica risposta che noi commercianti possiamo dare in queste situazioni è quella di non perdersi d'animo. Abbiamo già contattato un fabbro, stamattina apriremo e riprenderemo a lavorare con il sorriso. Di certo un gruppo di malviventi non ci toglierà il sorriso".

A dargli supporto tanti residenti e anche Claudio Gardini esponente della Lega nel III Municipio: "Alcuni testimoni ci hanno riferito che si tratta di una banda di cittadini dell'Est Europa. Hanno colpito un negozio storico. L'allarme sicurezza nel quartiere c'è e non va sottovalutato". Sulla vicenda ingada la Polizia col il Commissariato Fidene.