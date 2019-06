Casetta Mattei: rapinano gioielleria, poi la fuga da film

Sono entrati in una gioielleria forzando una serranda, poi per fuggire hanno appiccato un incendio. E' successo in via della Casetta Mattei, poco dopo le 2:30 di martedì 4 giugno. La banda, dopo essere entrata nell'esercizio commerciale, ha colpito portando via i preziosi esposti nelle vetrine.

Per assicurarsi la fuga, i malviventi incappucciati hanno cosparso la strada di benzina nei due sensi di marcia e, con un accendino, hanno poi innescato un incendio: due le auto, parcheggiate, danneggiate dalle fiamme.

Sul posto le Volanti della Polizia, la Scientifica, gli agenti del commissariato San Paolo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite.