Ostia: curry per accecare la titolare, così 48enne ha tentato colpo in gioielleria

Con del curry aveva accecato la titolare della gioielleria Fantasy di Ostia per saccheggiare l'esercizio commerciale. Il rapinatore, un cingalese 48enne armato di coltello, non aveva però fatto i conti con i Carabinieri che sabato mattina lo hanno arrestato. Il ladro, già colpito da un decreto di espulsione, stava colpendo in via Capitan Consalvo usando il curry, spezia che propriene proprio dalla "sua" terra.

Se molti lo conoscono per conferire sapore soprattutto alle pietanze della cucina indiana e, più in generale, asiatica, è anche vero che può essere notevolmente irritante, per la pelle ma soprattutto se gettato negli occhi. Ed infatti il rapinatore, introdotto all'interno della gioielleria Fantasy ha cercato di "neutralizzare" la titolare 65enne, prima gettandole sul volto del curry che teneva riposto in sacchetto di cellophane nascosto in una tasca del suo soprabito e poi, minacciandola con un coltello da cucina, ha cercato di rinchiuderla nel bagno dell’esercizio commerciale per rapinarla.

Fortunatamente per lei una pattuglia dell’Arma nell'’area aveva osservato poco prima l’uomo aggirarsi in via Capitan Consalvo e si è avvicinata per andare a controllarlo proprio dopo averlo notato nei pressi della gioielleria. Vedendo avvicinarsi i Carabinieri lo straniero ha provato un'inutile fuga a piedi in strada, ma per lui non c’è stato scampo.

Ammanettato e arrestato, è stato subito condotto in carcere. Per la donna tanta paura, tanto bruciore agli occhi ma, per sua fortuna, nessuna conseguenza più grave: dopo essere stata medicata all'Ospedale Grassi, dove le è stata curata l’irritazione, ha potuto far rientro serenamente presso la sua attività.