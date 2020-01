Paura in gelateria: armato di pistola rapina l'incasso e scappa

Paura in gelateria dove un uomo armato di pistola ha minacciato i presenti ed è fuggito con l'incasso. La rapina si è consumata intorno alle 23:00 di domenica 6 gennaio da I Golosoni in piazza dell'Ateneo Salesiano, al Nuovo Salario.

Minacciati i presenti con un'arma, il bandito si è fatto consegnare circa 500 euro di fondo cassa per poi dileguarsi a bordo di uno scooter in direzione di via Francesco Cocco Ortu. Allertate le forze dell'ordine sul posto è quindi intervenuta la polizia.

A parte la paura nessuno è rimasto ferito, ascoltati i testimoni sul caso indagano gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara di Polizia che hanno da subito cominciato le ricerche del malvivente, al momento con esito negativo.