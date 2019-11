Difende la moglie da una rapina: così 87enne ha fatto arrestare il ladro

Quasi 60 anni di differenza, eppure la paura non c'è stata. Il coraggio, un 87enne, lo ha trovato subito quando ha visto la moglie di 5 anni più giovane, spintonata e aggredita da un ragazzo, un rapintare. Il ladro, un 28enne italiano, ha sorpreso la coppia mentre passeggiava in via Caffaro, alla Garbatella.

I fatti nel pomeriggio di martedì 5 novembre. L'87enne è subito intervenuto in soccorso della moglie ingaggiando una colluttazione con il malvivente che lo ha aggredito, permettendo però alle forze dell'ordine già allertate di intervenire.

Sul posto, così, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e Commissariato Tor Carbone che hanno bloccato il 28enne, con vari precedenti di Polizia. Accompagnato negli uffici di Polizia è stato arrestato e dovrà rispondere di tentata rapina. L'87enne coraggio è stato portato e medicato in ospedale, ha riportato qualche ferita: se la caverà.