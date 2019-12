Rapinano automobilista con una vettura rubata, inseguiti si schiantano contro un Suv

Hanno rubato una vettura che hanno poi utilizzato per rapinare un automobilista in strada. Scoperti dalla polizia hanno ingaggiato un inseguimento per poi schiantarsi contro un muretto. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre nella zona di Prato Fiorito, quartiere residenziale che si trova fra Nuova Ponte di Nona e la Borghesiana.

In particolare è stato l'equipaggio di una Volante, mentre pattugliava le vie del quartiere della periferia est della Capitale, ad essere stato fermato da un ragazzo che stava seguendo la traccia GPS dell’auto che gli era stata rubata poche ore prima.

Effettivamente, dopo pochi istanti, gli agenti hanno intercettato la sua Alfa. Il conducente di quest’ultima, accortosi della presenza della polizia, ha invertito la marcia ed è fuggito a forte velocità in via Roccalumera. Dopo poche centinaia di metri l’inseguito ha perso il controllo del mezzo, che è finito frontalmente contro un Suv in transito.

Dopo l’urto i due occupanti della vettura rubata hanno tentato la fuga a piedi ed i poliziotti sono riusciti a bloccare un cittadino albanese di 25 anni.

Gli investigatori hanno scoperto che, pochi istanti prima di “incrociare” la Volante, il 25enne , con il volto coperto da cappello e scalda collo, aveva rapinato un’automobilista, prima bloccandogli la strada con l’auto rubata, poi spaccandogli un vetro con un martello.

Durante le perquisizioni, dentro l’Alfa rubata sono stati trovati un martello, uno scalda collo e 2 cappelli, identici a quelli descritti dal rapinato. L’uomo è stato condotto presso gli uffici del commissariato Casilino e, dopo gli atti di rito, è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.

Proseguono le indagini della Polizia di Stato per fermare i complici dell’albanese arrestato.