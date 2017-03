Centro commerciale Romanina: assalto al furgone portavalori, bottino da 70mila euro

Assalto alla Romanina dove due rapinatori sono riusciti a dileguarsi con un bottino da 70mila euro. I fatti in pieno giorno, intorno alle 16:00 di ieri. Un colpo studiato nei dettagli, con due malviventi, entrambi armati, che hanno atteso l'uscita dal Centro Commerciale Romanina di un furgone portavalori con dentro l'ingente somma di denaro. Sorpresi i vigilantes mentre si trovavano ancora nell'area di via Enrico Ferri i due rapinatori li hanno minacciati con l'uso delle armi per poi ripulire il furgone portavalori e darsi velocemente alla fuga.

IN FUGA CON 70MILA EURO - Arraffatto il bottino, i rapinatori sono quindi riusciti a dileguarsi a bordo di un'automobile, una utilitaria secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine. Illese le guardie giurate rapinate, sul posto sono quindi arrivati gli agenti del Reparto Volanti della polizia e del commissariato Romanina. Ascoltate le vittime ed acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i due assalitori sono attivamente ricercati dalle forze dell'ordine.