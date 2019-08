Conosce donna in chat e la invita a casa, ma è un rapinatore armato di coltello

Una sabato sera romantico, in casa sua con una donna conosciuta in chat. A rovinare il programma di un 30enne la vera identità della ragazza abbordata virtualmente, in realtà un rapinatore armato di coltello con precedenti. Una seratina che ha visto la vittima essere minacciata e rapinata di denaro e di un'auto. I fatti, riportati dal Messaggero ed Il Tempo, e confermati dai carabinieri, hanno preso corpo la notte di sabato scorso nella zona de La Rustica.

Secondo quanto si apprende il 30enne che vive nella zona della periferia nord est della Capitale, aveva conosciuto una ragazza in una chat di incontri. Da qui la richiesta d'incontro, nella sua casa de La Rustica. La "ragazza" bussa alla porta, ma invece che quella conosciuta sul web è un ragazzo, con in pugno un coltello, che riesce ad entrare nell'appartamento della vittima e lo minaccia.

Con il coltello in mano il rapinatore, un 29enne già conosciuto alle forze dell'ordine, minaccia la vittima per farsi consegnare del denaro. Lo stesso ha però 10 euro che consegna al malvivente. Nel volgere di breve arriva in aiuto del ragazzo il padre, allarmato dal trambusto proveniente dalla casa vicina dove vive il figlio.

L'intervento del padre non è però di grande aiuto di fronte ad un rapinatore armato di coltello, con lo stesso che non pago dei 10 euro gli ruba le chiavi di una Fiat Punto per poi fuggire a bordo dell'utilitaria italiana.

Padre e figlio allertano quindi il 112 con l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiombobile di Roma che individuano poco dopo la Fiat Punto ed il rapinatore fermi in un'area di servizio della via Collatina. Bloccato dai carabinieri non senza difficoltà, il 28enne, trovato con ancora il coltello usato per la rapina, è stato quindi arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.