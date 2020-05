Via Prenestina: rapinato mentre attende il tram alla fermata

Si è avvicinato ad un 31enne mentre attendeva il tram alla fermata di via Prenestina e, dopo averlo spintonato gli ha strappato lo smartphone dalle mani, per poi darsi alla fuga; la descrizione fornita dalla vittima ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha permesso di rintracciarlo ed arrestarlo. A finire in manette è un 21enne del Gambia, con precedenti e senza fissa dimora.

E’ successo la scorsa notte, quando il rapinatore, dopo aver rapinato lo smartphone al 31enne, lo ha preso a calci e a pugni per divincolarsi. Fortunatamente per la vittima, proprio in quel momento ha incrociato una 'gazzella' dei Carabinieri in transito, che gli ha prestato subito assistenza ed ha raccolto una descrizione completa del rapinatore e la sua via di fuga.

Dopo pochi minuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno intercettato il 21enne e lo hanno arrestato recuperando il telefono cellullare rapinato poco prima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, in attesa del rito di convalida.