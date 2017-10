Aggredito e rapinato alla fermata del bus: rischia di rimanere paralizzato

E' stato aggredito e rapinato in strada in zona Primavalle, mentre attendeva l'autobus. La vittima un cittadino del Bangladesh ricoverato al Policlinico Gemelli, in gravi condizioni, con il rischio di rimanere paralizzato.

La brutale aggressione

E' accaduto la scorsa notte. Per rapinare del cellulare il cittadino del Bangladesh, due persone, un uomo ed una donna, lo hanno colpito con una bottiglia alla nuca e, una volta caduto a terra, hanno infierito su di lui picchiandolo con calci e pugni, tanto da procurargli gravi lesioni. I due sono poi fuggiti, facendo perdere le loro tracce.

Rintracciati gli aggressori e arrestati

Immediato l'intervento delle Forze dell’Ordine e del 118 che ha trasportato il ferito al Policlinico Gemelli. Gli uomini della squadra investigativa del commissariato Primavalle hanno condotto le indagini in modo capillare e tempestivo e, grazie alle testimonianze fornite, hanno rintracciato gli autori poche ore dopo, nei pressi di via della Pineta Sacchetti, essendo entrambi senza fissa dimora e con problemi di alcolismo.

I due aggressori, identificati per un 40enne romeno e un 44enne, sua connazionale, entrambi pregiudicati per reati specifici, sono stati tratti in arresto per il reato di rapina aggravata e lesioni gravissime.