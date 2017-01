Prende due birre e si rifiuta di pagarle, poi ferisce il titolare del mimimarket con un rasoio

Lo ha colpito con un rasoio da barbiere dopo essere rifiutato di pagare tre euro. Le violenze nella tarda serata di ieri quando i carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno arrestato un cittadino tunisino di 44 anni, in Italia senza fissa dimora e incensurato, con le accuse di rapina e lesioni personali gravi ai danni di un cittadino egiziano titolare di un’attività commerciale ubicato sul Lungomare delle Sirene.

AGGREDITO CON IL RASOIO - Il 44enne è entrato nel negozio, ha preso due bottiglie di birra e, una volta in cassa, si è rifiutato di pagare il conto – ammontante a 3 euro – colpendo il commerciante al volto con un rasoio da barbiere e dei pugni, per poi fuggire in strada. Pochi istanti dopo, un Carabiniere effettivo alla Stazione di Torvajanica, in quel momento libero dal servizio che stava casualmente passeggiando nei pressi del negozio, ha notato il cittadino egiziano sanguinante chiedere aiuto.

SULLE TRACCE DEL RAPINATORE - Il militare, acquisiti i primi elementi e dopo aver attivato i soccorsi per la vittima, si è messo sulle tracce del rapinatore, individuandolo poco lontano - in via Lago di Garda - dove è stato raggiunto e arrestato con l’ausilio dei colleghi della Stazione Carabinieri Torvajanica allertati durante il tragitto. La perquisizione eseguita sul malfattore ha consentito ai militari di recuperare il rasoio, una forbice da barbiere, le due bottiglie di birra e 10,5 grammi di hashish, motivo per cui nei suoi confronti è scattata anche la denuncia a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente.

VITTIMA IN OSPEDALE - La vittima della rapina è stata medicata al pronto soccorso della Casa di Cura “Sant’Anna” di Pomezia, dove è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per una ferita da taglio al volto e i postumi del pugno ricevuto. Il cittadino tunisino, invece, è stato portato nel carcere di Velletri su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.