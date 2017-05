Parco del Pineto: uomo armato di coltello rapina e ferisce turista

Ha avuto il coraggio di reagire ad un rapinatore armato di coltello ma è rimasta ferita con la stessa arma che è riuscita a sfilare dalle mani dell'uomo. Ad essere presa di mira mentre si trovava nel parco del Pineto, alla Balduina, una turista polacca, poi accompagnata dall'ambulanza del 118 in ospedale per essere medicata. I fatti poco dopo le 16:00 di oggi, quando la donna è stata avvicinata da un rapinatore solitario, un italiano secondo quanto riferito dalla vittima, che l'ha prima minacciata con l'arma da taglio per poi farsi consegnare il portafogli che la turista aveva con sé.

REAZIONE ALLA RAPINA - Arraffato il 'bottino', il malvivente ha però subito la reazione della donna. La stessa però, nel tentativo di disarmarlo, ha impugnato il coltello dalla parte della lama, tagliandosi sul palmo della mano. Fuggito l'uomo con il portafogli della vittima, la donna è quindi arrivata da sola nella vicina via Cardinal Passionei, dove ha poi allertato le forze dell'ordine.

INDAGA LA POLIZIA - Affidata alle cure del personale del 118 la turista è stata quindi accompagnata all'ospedale Cristo Re dove è stata refertata con pochi giorni di prognosi. Arrivati sul posto per primi gli agenti del Reparto Volanti, sul caso indagano i poliziotti del commissariato Aurelio. Raccolta la denuncia e la testimonianza della vittima, gli investigatori si sono subito messi sulle tracce del rapinatore.