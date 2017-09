VIDEO | Rapine a mano armata in farmacia, Federfarma: "Siamo il bancomat dei criminali"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Intervista al presidente di Federfarma Roma, Vittorio Contarina: "Io stesso ho subito 29 rapine negli ultimi 4 anni, le ultime per mano di detenuti agli arresti domiciliari. Serve certezza della pena".

Lo incontriamo nella sua farmacia di Torrevecchia, l'ultima in ordine temporale ad aver subito una rapina a mano armata alla fine di agosto. "Le farmacie sono ormai il ‘bancomat’ della criminalità recidiva - denuncia Vittorio Contarina, che è anche vicepresidente di Federfarma Nazionale -. Grazie all'installazione di 500 telecamere in tutta Roma, attraverso un protocollo sigliato con il ministero dell'Interno, abbiamo ridotto il fenomeno del 40% rispetto alo scorso anno ma è ancora troppo. Chiediamo certezza della pèena per cho viene arrestato, visto che recentemente a compiere le rapine sono proprio individui agli arresti domicialiari".