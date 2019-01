Farmacie come bancomat: rapina a mano armata al Portuense

Una scena già vista: un rapinatore armato di pistola entra in farmacia, minaccia i dipendenti e si fa consegnare l'incasso per poi darsi alla fuga. L'ennesima rapina in farmacia è stata consumata intorno alle 18:00 di martedì 22 gennaio in viale di Vigna Pia al Portuense.

Qui un bandito solitario, armato e con il volto travisato, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale, ha minacciato la farmacista, una donna di 63 anni, e si è fatto consegnare 500 Euro. Poi si è dato alla fuga. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo che hanno trovato la dottoressa sotto choc, ma illesa. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sono da subito cominciate le ricerche del bandito.

Dunque una ennesima rapina in farmacia, divenute il "bancomat dei malviventi", come denunciato da Federfarma dopo l'impennata di rapine in città e l'ennesimo colpo nella zona di Cinecittà (QUI LA NOTIZIA). "Le farmacie romane - l'allarme del presidente di Federfarma Roma e vicepresidente nazionale di Federfarma, Vittorio Contarina - stanno attraversando una fase veramente drammatica dal punto di vista della sicurezza: rapine diurne e furti notturni soprattutto alle farmacie che sono dotate di casse automatiche. Siamo veramente sotto attacco".

Secondo gli 'Stati generali della sicurezza', report sulla criminalità intersettoriale realizzato da Ossif in collaborazione con Assovalori, Confcommercio-Imprese per l'Italia, Federazione italiana tabaccai, Federdistribuzione, Federfarma e Unione petrolifera, le rapine denunciate in Italia nel 2017 sono state 30.564. Dal confronto dei dati delle diverse categorie le rapine in farmacia (677 casi) vengono subito prima di quelle in banca (373), in tabaccheria (333), ai distributori di carburante (307) e negli uffici postali (297). Sebbene il primato spetti agli esercizi commerciali e ai locali pubblici.