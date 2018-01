Armati di pistola e coltello rapinano farmacia: paura tra i clienti

Ancora una rapina in farmacia a Roma. Dopo Ostia Antica, a finire nel mirino dei ladri l'esercizio commerciale di via Venti Settembre. Intorno alle 19 circa due uomini, con il volto travisato da casco e passamontagna, sono entrati minacciando di morte i clienti e i dipendenti. Uno aveva in pugno una pistola, l'altro uno coltello.

I due, afferrato l'incasso di circa 500 euro, sono poi fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto, allertati, gli agenti di Polizia che dopo aver ascoltato le testimonianze del caso e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno iniziato le indagini. E' caccia ai ladri.