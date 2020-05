Rapina a mano armata alla farmacia di Vallerano. A mettere a segno il colpo in un rapinatore solitario. Pistola in pugno, casco integrale e mascherina il bandito è entrato nel locale di via Vallerano e, dopo aver minacciato la farmacista, si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse.

Degli interminabili minuti di terrore vissuti da clienti e dipendenti, poi la fuga, presumibilmente a bordo di una moto o di uno scooter. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Spinaceto e Colombo di Polizia che hanno ascoltato i testimoni ed acquisito le immagini di videosorveglianza.