Rapina farmacia vicino la Asl per saldare debito di 20 euro, nei guai 52enne incensurato

Si è appostato all’esterno della farmacia adiacente alla sede della Asl, ha atteso l’ora di chiusura e, quando ormai non vi erano più clienti all’interno, si è coperto il volto con uno scaldacollo e occhiali da sole ed è entrato minacciando il personale, con un taglierino in tasca. La richiesta modesta: solo 20 euro, per saldare un debito, e poi la fuga in strada a piedi.

FARMACIA VIA DINA GALLI - Quando ormai era sicuro di averla fatta franca, l’uomo, un 52enne romano, marmista incensurato, è stato individuato e bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, intervenuti rapidamente presso la farmacia, in via Dina Galli, zona Vigne Nuove, nel complesso residenziale delle 'Torri'.

ARRRESTI DOMICILIARI - Dopo avere acquisito la descrizione del malvivente i Carabinieri si sono messi alla ricerca dell’insolito rapinatore che è stato trovato poco dopo in via Antonio de Curtis angolo via delle Vigne Nuove. In tasca aveva ancora il taglierino, gli occhiali e lo scaldacollo utilizzati poco prima. Ammanettato e portato in caserma, successivamente è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.