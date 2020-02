Centocelle, rapina farmacia armato di coltello e tenta di fuggire da un terrazzo

Armato di coltello ha rapinato una farmacia per poi scappare. Una fuga durata poco per il ladro 41enne poi arrestato per rapina aggravata evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti, allertati al Numero Unico per le Emergenze, si sono portati in via delle Palme. Qui, contattati da una pattuglia di Polizia Roma Capitale che aveva il fuggitivo visto entrare in uno stabile, hanno proceduto al controllo.

Gli agenti notato un uomo corrispondente alle descrizioni affacciarsi da una finestra del primo piano, sono entrati nell'appartamento e hanno fatto scattare il blitz.

Il 41enne, che era ai domiciliari, ha tentato una nuova fuga ma è stato bloccato dagli agenti. I poliziotti hanno trovato gli indumenti utilizzati dall'uomo per la rapina in terrazza, mentre gli agenti di Roma Capitale hanno rinvenuto il coltello in strada.

Alla fine degli accertamenti. il 41enne è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia dove ha iniziato a dare in escandescenze procurando lesioni ad uno degli agenti. Arrestato, è stato tradotto presso il carcere di Regina Coeli.