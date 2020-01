Spintonata e derubata dell'incasso: farmacista insegue ladro e lo blocca con l'aiuto dei passanti

E' stata spintonata e derubata dell'incasso giornaliero ma non si è persa d'animo e ha inseguito il ladro. Così una farmacista di via del Corso, con l'aiuto dei passanti e l'arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato, ha bloccato il malvivente tornando in possesso dei cinquecento euro in contanti rubati.

Il ladro già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, è stato arrestato per rapina.

Il fatto è successo il 2 gennaio, proprio mentre gli agenti del commissariato Trevi avevano arrestato due polacchi, entrambi di 27 anni, per furto aggravato in concorso. I due, avevano commesso il furto presso un noto store in via del Tritone, rubando merce per un valore di 800 euro circa.