Pistola in pugno rapina farmacia comunale e fugge a piedi con 500 euro

Rapina alla farmacia comunale di Tor Bella Monaca dove un bandito si è fatto consegnare il denaro per poi darsi alla fuga. E' accaduto intorno alle 18:00 di ieri 16 aprile in via Giovanni Castano. Da solo, con il volto travisato da una sciarpa, il rapinatore ha minacciato i dipendenti della farmacia armato di pistola. Presi circa 500 euro l'uomo si è poi dato alla fuga a piedi fra le vie del popoloso quartiere del VI Municipio delle Torri. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Casilino Nuovo che indagano sull'accaduto. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.