Rapina al Trullo: armato di pistola ruba incasso della farmacia e fugge in auto

Rapina in farmacia al Trullo. È accaduto poco dopo le 16:00 di giovedì 24 gennaio in via San Pantaleo Campano. A mettere a segno il furto un rapinatore solitario, entrato nell'esercizio commerciale con il volto travisato da una sciarpa ed una pistola in pugno. Minacciati i dipendenti si è fatto consegnare 100 euro per poi fuggire a bordo di un'auto che si trovava sulla strada del popoloso e popolare quartiere del Municipio Arvalia.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo di polizia. Ascoltati i testimoni, nessuno dei quali sarebbe rimasto ferito, il rapinatore è per il momento riuscito a far perdere le proprie tracce.

Dunque ancora farmacie nel mirino di ladri e rapinatori. Ultimo colpo in ordine di tempo lo scorso martedì 22 gennaio, quando un bandito armato di pistola ha gelato il sangue di una farmacista di 63 anni in viale di Vigna Pia fuggendo con circa 500 Euro dall'esercizio sanitario del Portuense (QUI LA NOTIZIA).

Un vero e proprio allarme, lanciato a più riprese nelle ultime settimane da FederFarma. "Farmacie come bancomat dei malviventi", questa la denuncia di Vittorio Contarina, vicepresidente di Federfarma e presidente di Federfarma Roma, dopo l'escalation di furti del 2018 e di questo inizio 2019, con cinque colpi messi a segno in appena 20 giorni nelle sole farmacie della Capitale, senza considerare quelle della provincia romana.