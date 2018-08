Tenta la rapina con una pistola di plastica: fallisce il "colpo" e anche la fuga

Un 34enne di Sora è entrato in una farmacia di via Alberto da Giussano, zona Prenestino-Labicano, "armato" di un pezzo di plastica sagomato per sembrare una pistola. L'uomo ha intimato ad una dipendente di consegnare l'incasso giornaliero, ma il suo "ordine" ha riscosso scarsi risultati.

Il malvivente ha quindi tentato la fuga senza bottino, ma neanche quella gli è riuscita, dato che i carabinieri lo hanno bloccato poco dopo, quand'era ancora in corsa.

Calci e pugni per uno smartphone

Poco dopo il primo episodio, altri due arresti. Alcuni carabinieri della stazione di piazza Dante hanno sentito delle grida e sono immediatamente scesi in strada: in via Tasso, all’angolo con via Galilei, poco lontano dalla caserma, un cittadino del Bangladesh di 35 anni stava per essere soggiogato dalla furia di un cittadino gambiano di 22 anni e di un cittadino senegalese di 30 anni che lo stavano aggredendo con calci e pugni, colpendolo con un oggetto metallico per riuscire ad appropriarsi di uno smartphone.

I due aggressori, senza fissa dimora e con precedenti, dopo un breve inseguimento a piedi, sono stati ammanettati. Nelle tasche di uno dei fermati i carabinieri hanno trovato anche 35 gr di marijuana.