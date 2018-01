Paura a Monteverde: rapina in farmacia, banditi in fuga col denaro

Ladri d'appartamento, furti nei negozi e rapine. Cresce la paura fra gli abitanti di Monteverde alle prese con una ondata di criminalità che sta facendo crescere la paura fra i residenti del Municipio XII. Ultimo colpo in ordine di tempo intorno alle 19:00 di ieri 16 gennaio quando due banditi hanno rapinato la farmacia di piazza San Giovanni di Dio.

Rapina farmacia piazza San Giovanni di Dio

In particolare i due rapinatori sono entrati nei locali posti all'angolo fra via Federico Ozenam e piazza San Giovanni di Dio con i caschi in testa ed i volti travisati da passamontagna. Poi le minacce ai dipendenti ed ai clienti della farmacia. Un blitz rapido con i due che dopo essersi fatti consegnare il denaro sono fuggiti a bordo dello scooter con il quale erano arrivati davanti l'esercizio commerciale. A parte la paura nessuno è rimasto ferito, allertate le forze dell'ordine sul caso indagano gli agenti del commissariato Monteverde.

Rapine in farmacia

Una lunga serie di rapine in farmacia con altri banditi che nella giornata di ieri hanno colpito altre zone della Capitale. Poco prima del furto a Monteverde (intorno alle 19:00 del 16 gennaio), un'altra rapina è stata messa a segno in una farmacia di via XX Settembre, a due passi da Porta Pia. Con i volti travisati dai caschi e dagli scaldacollo in questo caso i rapinatori sono riusciti a dileguarsi a bordo di uno scooter con circa 500 euro di bottino. Il giorno prima (il 15 gennaio) copione simile ad Ostia Antica, dove due banditi hanno rapinato una farmacia di via dei Romagnoli.