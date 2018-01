Passamontagna e pistola: farmacia rapinata dell'incasso. Caccia ai ladri

Ancora una rapina nel X Municipio. Dopo il colpo alla Snai di Ostia, questa volta scenario di un crimine è stata una farmacia ad Ostia Antica, in viale dei Romagnoli. Intorno alle 18:45 circa un uomo, coperto da passamontagna, è entrato nell'esercizio commerciale e, armato di pistola, si è fatto consegnare l'incasso.

Quindi la fuga a bordo di un'auto, guidata da un complice. Sul posto i Carabinieri di Ostia Antica che, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, hanno iniziato le indagini. Ancora da appurare l'entità del bottino.

"Questo nuovo fatto malavitoso, ha messo in risalto la poca sicurezza e la scarsa illuminazione in cui versa la viale Romagnoli nelle ore notturne dell'intero quadrante di Ostia Antica, mettendo in grave allarme le attività commerciali, che da tempo chiedono maggior sicurezza e controllo di Polizia", commenta Gaetano Di Staso dell'associazione Salviamo Ostia Antica.