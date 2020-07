Rapina in farmacia: minaccia dipendenti e fugge col denaro

Ha finto di avere un'arma, poi ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare il denaro. La rapina si è consumata in una farmacia all'Esquilino.

In particolare il colpo è stato messo a segno da un rapinatore solitario che nella tarda mattinata di martedì 30 giugno si è presentato, con il volto travisato da una mascherina chirurgica, in una farmacia in via Emanuele Filiberto.

Dopo aver finto di essere armato si è quindi fatto consegnare circa 700 euro per poi darsi alla fuga. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del Commissariato Esquilino di polizia che indagano sull'accaduto. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.