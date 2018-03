Montagnola: armato di pistola rapina farmacia e fugge con mille euro

Casco, sciarpa, occhiali da sole ed una pistola in pugno. Così un uomo ha rapinato una farmacia nella zona della Montagnola. Il colpo è stato consumato poco dopo le 13:00 di oggi 24 marzo alla Farmacia Daniele di via Fonte Buono. Minacciati i dipendenti il malvivente si è poi dileguato con i soldi del fondo cassa dell'esercizio commerciale preso di mira.

Rapina farmacia alla Montagnola

La rapina si è consumata rapidamente, a parte la paura nessuno è rimasto ferito. Minacciato il farmacista il rapinatore si è fatto consegnare circa 1000 euro per poi dileguarsi rapidamente a bordo di uno scooter. Indicata la targa del mezzo a due ruote agli agenti del commissariato Tor Carbone intervenuti sul posto questi hanno accertato la provenienza furtiva dello scooter, rubato ieri a Roma. Come riferito dai testimoni alle forze dell'ordine il rapinatore aveva un accento romano. Sul posto per svolgere accertamenti anche la polizia scientifica. Cominciata la caccia all'uomo il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce.