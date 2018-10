Roma nord: l'ex Ministro Vittorio Grilli aggredito e rapinato da due uomini

Aggredito e rapinato in pieno giorno. Vittima l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze Vittorio Umberto Grilli. E' accaduto intorno alle 15:00 di domenica 7 ottobre a Roma nord. Qui il 61enne è stato avvicinato da due uomini italiani che lo hanno immobilizzato e rapinato dell'orologio che portava al polso. Spintonato in terra da uno dei malviventi, il rapinatore si è poi dato alla fuga a bordo di uno scooter guidato dal complice.

Rapinato l'ex Ministro Vittorio Grilli

In particolare l'ex Ministro del Governo Monti è stato derbuato di un orologio Jaeger-Lecoultre del valore di circa 12mila Euro. Scosso per la rapina, ma illeso, Vittorio Grilli si è poi recato negli uffici di polizia del commissariato Villa Glori per denunciare la rapina. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Ponte Milvio.