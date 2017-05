Casal Bruciato: esce dal Sert e rapina l'Euro Spin, in manette 38enne

Aveva ottenuto il beneficio di un permesso dalla detenzione domiciliare per recarsi al SERT in via Teodorico, zona Piazza Bologna, ma, di strada, ha colto l’occasione di rapinare il supermercato Euro Spin in via Tiburtina 655, nella zona di Casal Bruciato. Il malvivente, un 38enne romano, con numerosi precedenti, è stato così nuovamente arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Santa Maria del Soccorso.

TROVATO IN CASA A SAN BASILIO - Ieri pomeriggio, autorizzato ad allontanarsi dalla sua abitazione in piazza Aldo Bozzi, a San Basilio, dove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare, l’uomo è entrato nel supermercato col volto travisato e, simulando il possesso di una pistola, ha minacciato un cassiere e si è fatto consegnare l’incasso, circa 1.600 euro. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno bloccato e ammanettato l’uomo.