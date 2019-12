Attende l'apertura del supermercato, armato di una sega rapina soldi in cassaforte e fugge

Rapinatore mattutino all'Eurospin di Montespaccato dove un bandito solitario ha rubato il denaro contenuto nella cassaforte per poi far perdere le proprie tracce. E' accaduto poco dopo le 5:00 di domenica 22 dicembre.

In particolare è stato un rapinatore solitario, con una felpa con cappuccio scuro e coprirgli il capo, ad attendere l'arrivo dei dipendenti del supermercato di via di Acquafredda. Atteso il momento propizio è entrato quindi all'Eurospin minacciando i presenti con una sega.

Riuscito a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassaforte, circa 3mila euro, il rapinatore si è quindi dilegauto facendo perdere le proprie tracce. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto per ascoltare i testimoni ed indagare sull'accaduto gli agenti del Commissariato Aurelio di polizia.