Rapina all'Eurospin: bandito minaccia cassiere con una pistola e fugge con il denaro

Rapina all'Eurospin di San Giorgio di Acilia dove un bandito è fuggito con il denaro contenuto nelle casse. E' accaduto intorno alle 19:00 di martedì 10 dicembre al supermercato che si trova in via di Prato Cornelio.

La rapina si è consumata nel volgere di pochi minuti dopo che un uomo, con il casco in testa ed il volto travisato da uno scaldacollo, ha gelato il sangue di clienti e lavoratori impugnando una pistola. Minacciato un cassiere si è fatto consegnare circa 900 euro e poi è uscito dall'Eurospin dove ad attenderlo c'era un complice in scooter.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e quelli del commissariato Lido di Polizia. Ascoltati i testimoni i poliziotti hanno cominciato da subito le ricerche dei due uomini, al momento con esito negativo. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.