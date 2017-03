Due rapine a due donne armato di coltello: arrestato il bandito dell'alba

Due rapine alle prime luci dell'alba ed entrambe a danno di due donne. Un uomo pericoloso, armato di coltello, che in uno dei due colpi non si fece scrupoli ferendo una 51enne con l'arma da taglio alla gamba ed al torace, per poi rapinarla della borsa costringendo la vittima alle cure dell'ospedale. Proprio quest'ultima aggressione, avvenuta dopo che la donna scese dalla propria vettura lasciata al parcheggio della stazione della metro B Rebibbia alle 5:00 del mattino, gli costò l'arresto, con gli agenti del Reparto Volanti della polizia che lo rintracciarono poche ore più tardi nella sua abitazione di San Basilio.

INDAGINI DELLA POLIZIA - Romano di 41 anni, in quella circostanza venne sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Nella giornata del 15 marzo il 41enne è stato raggiunto da un'altra ordinanza di custodia cautelare per una precedente rapina, sulla quale stavano indagando gli agenti del commissariato San Basilio, diretti da Massimiliano Maset. L’autore di alcune rapine avvenute in zona veniva descritto dalle vittime sempre allo stesso modo: una persona sola che avvicinava le persone minacciandole con un coltello, per poi rapinarle del contante in loro possesso.

RAPINA ALL'EDICOLA DI SETTECAMINI - Proprio dopo l’arresto effettuato il 17 febbraio, le attenzioni dei poliziotti si sono indirizzate verso il 41enne, già con precedenti di polizia. Effettuando un riscontro fotografico negli uffici del commissariato, l’uomo è stato riconosciuto da una vittima, rapinata lo scorso 2 febbraio all'edicola dei giornali di via Casal Bianco, a Settecamini. Anche in quel caso il colpo venne messo a segno alle 5:00 del mattino con il malvivente fuggito con un misero bottino di 50 euro. Per l'uomo si sono quindi aperte le porte del carcere, mentre gli investigatori stanno verificando altri episodi simili.