Prima la spinge in terra poi la rapina della borsa, arrestato 53enne

Prima le minacce, poi la spinta ed infine la rapina. E' accaduto in via del Porto Romano a Fiumicino dove gli agenti di polizia del Comune aeroportuale hanno arrestato un tunisino di 53 anni, per il reato di rapina impropria. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, dopo aver avvicinato una donna per strada, le ha intimato di consegnargli la borsetta.

Rapina della borsa a Fiumicino

Al rifiuto della vittima l'ha spinta e le ha strappato violentemente la borsa, dandosi alla fuga, ma è stato bloccato dai poliziotti che hanno poi recuperato la refurtiva riconsegnandola alla vittima.