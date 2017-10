Pedinano una donna, poi l'aggressione e la rapina: due arresti

Hanno atteso la loro 'preda, poi l'hanno pedinata, aggredita ed infine rapinata di cellulare e portafogli. E' accaduto in via Angelo Bargoni, a Trastevere Qui due cittadini tunisini di 19 e 24 anni hanno poi messo in atto la rapina a danno della donna. Determinante in questa circostanza l’intervento di una pattuglia del Commissariato Celio; i poliziotti li hanno individuati e fermati a poca distanza. I due sono stati arrestati per rapina.