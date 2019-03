Casal Bruciato: donna minacciata di morte da una coppia e rapinata

Minacciata di morte e rapinata. È accaduto intorno alle 22:20 di giovedì 28 febbraio a Casal Bruciato. Due i malviventi all'opera sulla via Tiburtina. In particolare la coppia ha avvicinato una donna mentre stava camminando in strada e dopo averla minacciata di morte l'ha strattonata e le ha portato via la borsa. I due rapinatori, un uomo ed una donna, si sono poi dati alla fuga a bordo di un’auto.

Grazie ad una rapida indagine gli agenti del Reparto Volanti, unitamente a quelli del Commissariato Porta Pia e del Commissariato San Lorenzo, hanno rintracciato ed arrestato gli autori del fatto. Identificati per due romani di 42 anni sono stati arrestati.