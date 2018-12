Rapina al distributore Esso: su due scooter armati di pistola fuggono con l'incasso del benzinaio

Due scooter con a bordo quattro persone, tutte con i volti travisati dai caschi integrali e dalle sciarpe ed armati di due pistole, una per ogni motorino. Questa la scena che ha raggelato il sangue del lavoratore che si trovava intorno alle 18:30 di lunedì 10 dicembre al distributore di carburanti Esso che si trova fra Torre Maura e Torrespaccata. Minacciato il dipendente i quattro si sono fatti consegnare il denaro per poi darsi alla fuga.

In particolare i quattro rapinatori, dopo essere arrivati a bordo dei due scooter al benzinaio di via del Fosso di Santa Maura, nella periferia est della Capitale, hanno minacciato il dipendente e lo hanno rapinato di circa 3mila euro in contanti. Poi la fuga.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino Nuovo di polizia che indagano sull'accaduto. Ascoltata la vittima, che a parte la paura non ha subìto conseguenze, questi ha riferito loro che i rapinatori erano italiani. I poliziotti hanno infine acquisito le immagini di videosorveglianza del distributore Esso a caccia di elementi utili a risalire ai quattro malviventi.