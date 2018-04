Acilia: armato di pistola rapina distributore di benzina, colpo da 3mila euro

Un colpo da 3mila euro. Questo il bottino che un 33enne aveva rubato in un distributore di carburante di via Macchia di Saponara. Una rapina a mano armata che è costata le manette ai polsi all'uomo arrestato dai Carabinieri della Stazione di Acilia.

Nella rapina, avvenuta la scorsa estate, il malvivente armato di pistola, aveva costretto il gestore a consegnargli l'intero incasso, di 3mila euro in contanti, per poi fuggire repentinamente e far perdere le proprie tracce. Le successive indagini, supportate anche dall’analisi delle immagini della videosorveglianza e dalla comparazione delle celle telefoniche, hanno consentito ai Carabinieri di individuare il responsabile della rapina. L'uomo è stato, quindi, arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Regina Coeli, in attesa del processo.