Rapina al supermercato: minaccia dipendente con il coltello e le ruba la borsa

Minacciata con il coltello e rapinata della borsa. Vittima una dipendente di un mercato a Labaro. Il furto poco dopo le 7:30 del mattino del 10 agosto. A seguito dell'allerta lanciata da un supermercato di via Offanengo, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Flaminio Nuovo giunti sul posto, hanno appreso che il malvivente si era dato alla fuga dopo che, armato di coltello aveva minacciato una dipendente asportandole una borsa.

Rapina al supermercato di via Offanengo

Grazie alle descrizioni fornite, l’uomo è stato rintracciato subito dopo e bloccato all’interno della propria abitazione. Identificato per un italiano di 51 anni, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata.

Ladro al supermercato di Valle Aurelia

Sempre nella giornatra di ieri, intorno alle 18:30, gli agenti del Reparto Volanti sono intervenuti in via di Valle Aurelia presso un secondo supermercato dove un cittadino georgiano di 21 anni si era reso responsabile di rapina. L’uomo, dopo aver asportato alcuni generi alimentari, aveva oltrepassato le casse aggredendo il personale della vigilanza per cercare di darsi alla fuga. Rintracciato subito dopo dai poliziotti, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle e arrestato per rapina aggravata.