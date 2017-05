Corcolle: aggredisce e rapina una donna, 42enne in manette

Prima l'aggressione, poi l'arresto. Succede a Corcolle dove i Carabinieri della Stazione di San Vittorino Romano, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni, con numerosi precedenti, bloccato subito dopo aver rapinato una donna 43enne.

Dopo aver aggredito la vittima, l'uomo è riuscito a strapparle il telefono cellulare dalle mani e la somma contante di 40 euro, facendola rovinare a terra. I Carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva.

La malcapitata, a seguito della caduta, è stata subito soccorsa e portata in ospedale dove i sanitari hanno riscontrato ferite guaribili in 21 giorni. L’arrestato è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.