Paura al centro commerciale: armato di fucile rapina il supermercato

Paura alla Coop del centro commerciale Sedici Pini rapinata da un uomo armato di fucile. Il colpo intorno alle 17:30 di mercoledì 4 dicembre quando un uomo con il volto travistato ha gelato il sangue di dipendenti e clienti minacciando con l'arma i cassieri del supermercato. Rapinati circa 400 euro si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

In particolare la rapina si è consumata nel centro commerciale che si trova sulla via del Mare, nel Comune di Pomezia, in zona Colli di Enea. Fuggito il rapinatore, sono state allertate le forze dell'ordine con l'arrivo sul posto dei carabinieri della Stazione di Torvaianica e quelli dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia.

Ascoltati i testimoni, scossi ma tutti illesi, i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del centro commerciale Sedici Pini a caccia di elementi utili a risalire al bandito. Resta da accertare se si sia allontanato assieme ad un complice o se abbia commesso la rapina da solo.