Casal Bruciato, rapina al Conad: entrano con le mascherine e fuggono con l'incasso

Con l'emergenza coronavirus, a Roma sono aumentate le rapine nei supermercati nell'ultimo mese. L'ultimo colpo a Casal Bruciato nel tardo pomeriggio del 7 aprile, al Conad di piazza Balsamo Crivelli.

Qui, con i volti coperti dalle mascherine chirurgiche per non destare sospetti all'ingresso, in due sono entrati nel supermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver minacciato la cassiera, i banditi si sono fatti consegnare l'incasso di qualche centinaia di euro, per poi fuggire in sella a uno scooter. Sul posto i carabinieri di Prenestino e del nucleo operativo di Piazza Dante per i rilievi.