Si finge cliente e con una pistola giocattolo rapina un minimarket

Armato di pistola giocattolo ha tentato di rapinare un minimarket. E' accaduto ieri sera intorno alle 21.30 quando un romeno di 32 anni, dopo essere entrato all’interno di un negozio di via Rocca Cencia, ha acquistato una birra e si è allontanato.

Alcuni testimoni lo hanno visto sostare davanti al minimarket per circa 20 minuti per poi farvi rientro. Con in mano un telefono cellulare ha effettuato una chiamata e si è avvicinato alle casse, ha estratto una pistola, risultata poi una fedele riproduzione in uso alle Forze di Polizia, priva di tappo rosso, e l’ha puntata contro un dipendente intimandogli di consegnargli il denaro che aveva in cassa.

Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso e una del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni. Il malvivente, bloccato, è stato identificato: accompagnato negli uffici di Polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata.