Rompe vetro e rapina il Compro Oro, caccia al bandito con la tuta bianca

Rapina in un 'compro oro', poco dopo le 13, in via degli Orti 34, a Fiumicino. Un uomo con una tuta bianca, dopo essere entrato nell'attività,, ha infranto il vetro per poter accedere nella stanza in cui vengono custoditi i gioielli.

Dopo aver afferrato alcuni preziosi, l'uomo si è dato alla fuga. Sotto choc la titolare del negozio, che è stata affidata alle cure del 118. Al momento non si conosce l'entità e il valore della merce sottratta.

Sul posto la Polizia del commissariato Fiumicino, che ha avviato immediatamente le ricerche.