Paura al centro commerciale: minaccia commessa con la pistola per rapinarla delle chiavi dell'auto

E' stata sorpresa nel parcheggio del centro commerciale da un rapinatore armato di pistola. Vittima una commesa della galleria commerciale Porta di Roma, riuscita a far scappare il bandito dopo essere stata colpita alla testa con il calcio dell'arma.

Gli attimi di paura sono stati vissuti intorno alle 22:00 di martedì 28 gennaio quando la donna, dopo aver terminato la giornata di lavoro, stava andando a prendere la vettura per tornare a casa. Prima di entrare nell'abitacolo la donna è stata però sorpresa da un rapinatore che, puntandole contro una pistola, le ha intimato di consegnargli le chiavi della macchina.

Il bandito prova a strapparle le chiavi dalle mani ma la donna riesce ad allontanarlo. Il rapinatore però non desiste e colpisce la commessa alla testa con il calcio dell'arma. Anche in questo caso però la vittima riesce a resistere e, dopo essersi messa a gridare in cerca di aiuto, riesce a far scappare il rapinatore a mani vuote.

Nonostante il colpo ricevuto alla testa, la commessa è poi tornata a casa da dove ha poi denunciato l'accaduto alla polizia fornendo una descrizione del rapinatore "un uomo con la carnagione olivastra", armato di quella che sembrava "una finta pistola".

Ascoltata la commessa i poliziotti hanno cominciato le indagini per dare un nome ed un volto al rapinatore.