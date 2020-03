Termini: spintonano e rapinano viaggiatore dopo averlo minacciato con un coltello

In tre lo hanno accerchiato, spintonato, minacciato con un coltello nel tentativo di rapinarlo. Vittima un viaggiatore romano. I fatti nella serata dell’11 marzo quando i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato tre cittadini marocchini di 33, 39 e 40 anni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di tentata rapina e porto abusivi di arma bianca.

Il “gruppetto”, dopo aver notato un viaggiatore in partenza per motivi di lavoro, lo ha accerchiato e preso a spintoni, con lo scopo di rapinargli il portafoglio mentre si trovava in via Marsala.

La vittima un 46enne romano, ha cercato di desistere al tentativo di rapina, fino a quando il 40enne gli ha puntato contro la lama di un coltello mentre gli altri due complici tentavano di impossessarsi della valigia.

Sfortunatamente per loro, la scena è stata notata da una pattuglia di Carabinieri in transito che, dopo essere intervenuta è riuscita a bloccare prima il 40enne e poi successivamente, con l’ausilio della vittima, ha rintracciato gli altri due complice all’interno di un supermercato.

La perquisizione sul 40enne ha permesso ai Carabinieri rinvenire e sequestrare l’arma bianca utilizzata poco prima.

I tre arrestati sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo.