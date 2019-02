Appuntamento a casa della escort, poi la minaccia con il coltello e la rapina

Prima l'appuntamento a casa della escort poi la rapina sotto la minaccia di un coltello. È accaduto a Casal Bertone dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 24enne originario della provincia di Latina, per aver rapinato una donna che si prostituisce in casa.

L’uomo, dopo aver pattuito per una prestazione sessuale a pagamento, si è presentato a casa della donna, una donna cinese di 50 anni e, prima di consumare il rapporto, l’ha minacciata con un grosso coltello e ha preteso che la donna gli consegnasse tutto il denaro contante che aveva in casa e i due telefoni cellulari per poi darsi alla fuga.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni condomini che hanno subito allertato il 112. Giunti sul posto dopo pochi minuti, i Carabinieri si sono introdotti all’interno del condominio ed hanno bloccato l’uomo che, vistosi scoperto si era rifugiato sul terrazzo.

Arrestato il rapinatore, i militari hanno rinvenuto l’intera refurtiva e lo hanno accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.