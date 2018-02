Rapinata del cellulare al piazzale della stazione grida e mette in fuga il ladro

E' stata rapinata del telefono cellulare mentre si trovata nel piazzale della Stazione Prenestina, a Villa Gordiani. Le grida della vittima hanno però messo in fuga il borseggiatore poi rintracciato ed arrestato dagli agenti di polizia del commissariato Porta Maggiore. E' accaduto intorno alle 13:30 di ieri 1 febbraio.

Furto cellulare alla stazione Prenestina

Presa di mira dal rapinatore, la donna ha pizzicato il borseggiatore mentre le rubava il telefono cellulare ed ha iniziato a gridare. Grida intercettate dai poliziotti che, proprio in quel momento stavano transitando con la volante. Ascoltata la vittima, sono scattate immediatamente le ricerche del malvivente che è stato bloccato poco dopo. Identificato per un romeno di 27 anni è stato ammanettato per furto aggravato.